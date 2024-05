Verso Milan-Salernitana, tutti i numeri di Giroud in campionato

Il Milan si avvicina verso l'epilogo della sua stagione, sabato sera a San Siro contro la Salernitana. A guidare l'attacco rossonero ci sarà per l'ultima volta Olivier Giroud, che ha annunciato qualche giorno fa la sua decisione di lasciare il Milan al termine di questa stagione (è in scadenza di contratto). Questi i positivi numeri in Serie A da parte del bomber rossonero, che sabato sera avrà l'occasione per incrementare il proprio bottino con la maglia del Milan:

Gol e momenti di magia, i numeri di Giroud in campionato

In attesa della sfida di sabato sera contro i granata, l'attaccante francese ha messo a segno sin qui 14 gol in questa edizione di Serie A, a una sola rete da Osimhen e due da Vlahovìc. L'ultimo sigillo in campionato di Olivier risale alla sfida casalinga pareggiata per 3-3 contro il Genoa (5 maggio).