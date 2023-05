Verso Milan-Samp, Diaz verso la conferma sulla trequarti

MilanNews.it

La delusione per l'eliminazione contro l'Inter è ancora tutta da smaltire ma il Milan dovrà farlo in fretta perché i rossoneri sabato saranno di nuovo in campo a San Siro contro la Sampdoria per la prima delle ultime tre gare di campionato, cruciali per la stagione del Diavolo. Sulla trequarti, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe ancora affidarsi all'estro di Brahim Diaz, ancora una volta preferito a De Ketelaere. Negli allenamenti di oggi e domani ne sapremo di più.