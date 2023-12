Verso Milan-Sassuolo: la guida dettagliata del match

Milan-Sassuolo è l'ultima gara dell'anno solare, e i rossoneri vogliono chiudere il 2023 regalando un successo importante ai propri tifosi, che non faranno mancare il proprio apporto in un San Siro tutto esaurito. Per ottenere i tre punti servirà una prestazione di altissimo livello, considerando le insidie che nasconde la 18ª giornata di Serie A. Negli ultimi anni la sfida contro i neroverdi ha regalato spettacolo e colpi di scena, scopriamo insieme chi e cosa potrebbe indirizzarne l'esito con il nostro approfondimento.

IN CAMPO APERTO

Tra i principali punti di forza di entrambe le squadre troviamo sicuramente la capacità di innescare le proprie frecce offensive in campo aperto, dove diventano imprendibili per le difese avversarie. Le due formazioni si affidano ad un "nove" puro come Giroud e Pinamonti, forti in area di rigore e abili nel creare spazio per gli esterni sulle corsie, ed è proprio qui che l'equilibrio potrebbe pendere da una parte o dall'altra. I duelli a distanza nel ruolo, Leão-Lauriente e Pulisic-Berardi senza dimenticare i possibili ingressi a gara in corso, saranno determinanti come lo sono già stati in passato. Veloci, tecnici e imprevedibili nell'uno-contro-uno. Vietato lasciargli una sola occasione, per limitarne l'incisività sarà fondamentale chiudere le linee di passaggio in profondità e mantenere uno schieramento compatto per raddoppiare le marcature.

QUESTIONE DI STABILITÀ

Le linee difensive saranno chiamate agli straordinari. Attenzione e sacrifico, ma anche testa e unione. I rossoneri, complici le numerose assenze che limiteranno ancora le scelte di Mister Pioli, hanno faticato a trovare compattezza e continuità arretrata - di uomini e reparto - nelle ultime uscite, ma in casa si sono dimostrati più volte solidi e ordinati. I neroverdi sono una squadra offensiva, e in questo campionato non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata. In 17 turni di Serie A sono state 20 le reti incassate dal Milan, 32 quelle subite dal Sassuolo. I numeri parlano chiaro, aspettarsi gol ed occasioni è lecito e quasi scontato, ma a portare a casa i tre punti potrebbe essere la formazione che sarà in grado di non disunirsi e concedere meno.

POSIZIONI A CENTROCAMPO

Le formazioni tipo dei due tecnici condividono diverse similarità in mezzo al campo. Loftus-Cheek e Thorstvedt svolgono compiti comuni muovendosi tra la trequarti e la linea dei mediani, mentre le coppie Boloca-Henrique e Reijnders-Bennacer impostano e avanzano a fasi alterne. L'assenza di Boloca, però, potrebbe cambiare le carte in tavola, con l'ex Castillejo favorito sulla trequarti in uno schieramento più offensivo. Così salgono in rilievo le posizioni del 14 e dell'8, che potrebbero creare non pochi problemi al duo di mediani neroverde affrontandoli in un duplice duello personale. Un confronto da vincere per conquistare la superiorità numerica in fase offensiva e attaccare centralmente la statica difesa emiliana. Fisicità e tecnica, Reijnders e Loftus-Cheek hanno a propria disposizioni le armi per risultare decisivi.