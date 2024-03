Verso Milan-Slavia: le statistiche pre-partita. Primo confronto tra i due club

Dopo la vittoria in casa della Lazio, il Milan si tuffa negli impegni di Europa League. Per gli ottavi di finale i rossoneri di Pioli affronteranno i cechi dello Slavia Praga, dopo avere eliminato i francesi del Rennes. Lo Slavia non ha dovuto affrontare i playoff perché aveva vinto il girone di Europa League, girone in cui c'era anche la Roma. Lo Slavia Praga viene da due derby giocati in pochi giorni, contro lo Sparta: uno di coppa, perso 3-2 ai supplementari, dopo essere stati avanti per 2-0, e uno pareggiato per 0-0. In campionato, paga quattro punti di ritardo proprio rispetto allo Sparta Praga, ed ha perso solo una partita. Nel girone di Europa League ha raccolto 15 punti, perdendo solo in casa della Roma per 2-0.

Si giocherà il 7 marzo, sarà la 22ma volta nella storia del Milan. Finora 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Gli ultimi due precedenti sono stati giocati contro il Verona, nel 2021 finì 2-0 per i rossoneri in trasferta, con gol di Krunic e Dalot, mentre nel 2015 finì con un beffardo 2-2 a San Siro: dopo i rigori di Toni e Menez e l'autorete di Tachtsidis, ci pensò Nico Lopez al 95' a pareggiare i conti. Nel 2007 una partita che rimase nella storia rossonera: erano gli ottavi di ritorno di Champions League, e il Milan stava faticando tantissimo per riuscire a superare il Celtic Glasgow, al punto che servirono i supplementari. La partita fu risolta nei supplementari da una fuga di Kakà con gol sotto le gambe del portiere avversario. Da lì in poi, i rossoneri eliminarono Bayern, Manchester United e Liverpool per alzare la Settima Coppa. Sarà la prima volta in Europa League in questa data.

Contro lo Slavia Praga sarà un esordio assoluto in gare ufficiali. Per trovare delle sfide contro lo Slavia bisogna sfogliare l'almanacco delle sfide amichevoli, ed andare davvero molto indietro nel tempo: ci sono due precedenti, risalenti al 1928 e al 1931. Il 6 gennaio 1928, il Milan fu sconfitto per 5-1 con gol di Paride Pasqualetto, mentre per lo Slavia segnarono Svoboda (tripletta), Kratochwil e Cerviski. Il giorno di Capodanno del 1931 il Milan si impose per 3-1, con gol di Giuseppe Santagostino, Torriani e Magnozzi, mentre per lo Slavia segnò ancora Svoboda il momentaneo 0-1.

Allargando lo sguardo a tutta la Cechia, lo Slavia sarà la quinta squadra a disputare partite ufficiali contro il Milan. Le altre quattro sono lo Slovan Liberec, lo Sparta Praga, il Viktoria Plzen e il Vitkovice. In totale sono state giocate 14 partite, con 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In casa lo score è pieno: 7 vittorie su 7, con 16 gol fatti e un solo gol subito. L'unico giocatore a segnare a San Siro fu Tomas Jun nel 4-1 che il Milan, allora Campione d'Europa in carica, rifilò allo Sparta Praga nel 2004; di Inzaghi, Shevchenko (doppietta) e Gattuso le reti rossonere.

L'ultimo precedente risale al 2020, in Europa League, sempre contro lo Sparta Praga, nella fase a gironi. Finì 3-0 con gol di Diaz, Leao e Dalot. Prima di questa partita, bisogna tornare indietro al 2011, stavolta in Champions, quando il Milan vinse per 2-0 contro il Viktoria Plzen, con gol di Ibrahimovic e Cassano. Quella sera, era il 28 settembre 2011, esordì un giovanissimo Mattia De Sciglio.

In Europa League, l'ultima partecipazione è stata proprio nella stagione 2020-21 e il Milan si fermò agli ottavi, contro il Manchester United. Per trovare una stagione in cui il Milan è andato oltre in questa competizione, bisogna arrivare addirittura alla stagione 2001-02, quando i rossoneri si fermarono in semifinale contro il Borussia Dortmund. Quello fu, insieme all'edizione 1971-72, il miglior risultato del Milan in questa competizione; allora fu il Tottenham ad eliminare il Milan. Per l'unico trofeo che manca in bacheca (Conference League a parte, ovviamente, non avendo nemmeno mai partecipato), questa è un'occasione importante.

Arbitrerà il turco Meler, sarà la prima volta per lui. In generale contro arbitri turchi, questa sarà la 13ma partita. L'ultimo precedente è indigesto: il Milan subì un vero e proprio furto arbitrale in casa contro l'Atletico Madrid per un rigore fischiato al 96': a fare fallo di mano fu però Lemar dell'Atletico. L'ultima vittoria è proprio nella sfida vinta per 3-0 contro lo Sparta Praga del 2020.