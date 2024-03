Verso Milan-Slavia Praga, toccherà ancora a Giroud: i suoi numeri in Europa League

E' il giorno dell'importante sfida di San Siro dei rossoneri di Pioli contro lo Slavia Praga, in quella che sarà la prima gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Monza, il Milan sembra essersi ripreso pareggiando, amaramente, 1-1 contro l'Atalanta e vincendo successivamente a Roma contro la Lazio grazie alla rete di Okafor. Non partirà lui dal primo minuto, ma toccherà ancora all'eterno Olivier Giroud accanto a Leao e Pulisic. Un'ottima stagione sin qui per l'attaccante francese rossonero, a segno per 13 volte e con 9 assist totalizzati.

Per quanto riguarda lo score in Europa League, ecco le statistiche del bomber classe 1986. Infatti, le reti totali di Giroud in questa competizione sono 14: undici siglate con la maglia del Chelsea nella trionfante annata 2018\19 e tre segnate con l'Arsenal nella stagione 2017\18.