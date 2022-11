Verso Milan-Spezia, ecco tutte le statistiche del match

Fonte: Mirco Bortolaso

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo obiettivo stagionale è stato centrato con la vittoria per 4-0 sul salisburgo che ha permesso al Milan di tornare dove gli compete, cioé tra le prime d'Europa. Lunedì il sorteggio degli Ottavi di Finale di Champions League per scoprire quale sarà l'avversaria che i rossoneri di Pioli affronteranno nel 2023. Archiviata questa gioia, è tempo di tornare a pensare alla Serie A, ed è necessario ripartire subito dopo il passo falso di Torino, che ha consentito al Napoli capolista di fuggire a +6. L'occasione per il riscatto arriva tra le mura amiche di San Siro, in cui ancora riecheggiano le urla della notte di Champions. L'avversario è lo Spezia di Gotti, ed aprirà il trittico di partite che precedono la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, ai quali l'Italia non parteciperà.

Si giocherà il 5 novembre, sarà la 16ma volta nella storia, finora 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nell'ultimo precedente il Milan fece una figuraccia nello 0-3 rimediato contro il Lille in Europa League, con tripletta di Yazici. In porta per i francesi c'era un certo Mike Maignan... L'ultima vittoria risale al precedente del 2017, in cui il Milan passò in casa del Sassuolo per 2-0 con reti di Romagnoli e Suso. Vittorie illustri furono il 3-2 contro la Juventus nel 1989, con doppietta di Van Basten e gol di Donadoni, e l'unica partita della storia in casa contro una squadra irlandese, nel 1975, il 3-0 inflitto all'Athlone Town, con gol di Vincenzi e doppietta di Benetti.

Per quanto riguarda il prossimo avversario, sarà la sfida n.12 tra Milan e Spezia, la n.7 in casa. Se ci si limita al Campionato, ci sono solo 2 precedenti: il 3-0 della stagione 2020-21, e la vittoria trasformata in sconfitta dall'arbitro Serra, che annullò un'azione per fischiare un fallo a favore del Milan mentre Messias tirava al 92' e realizzava il gol del 2-1. Scuse in diretta dell'arbitro resosi conto dell'immensa topica e del danno causato. Danno al quale si aggiunge la beffa perché lo Spezia, che già si trovava un punto regalato dall'arbitro, vinse addirittura con un contropiede di Gyasi al 96'. Polemiche a non finire, giustamente, ed episodio che ricordiamo con rabbia ma con il sollievo che arriva dal fatto che nemmeno un torto arbitrale come questo ha impedito ai rossoneri di sollevare al cielo lo Scudetto n.19 della Sua storia.

Se si allarga lo sguardo a tutte le competizioni, allora in casa il Milan ha vinto 3 volte, pareggiato una volta e perso due volte. Oltre alla sconfitta a firma Serra della scorsa stagione, l'altra sconfitta risale alla stagione 1921-22, una stagione particolare, in quanto c'erano due campionati, a seguito di una frattura nella lega di club di allora. Era il 26 marzo 1922 (ormai un secolo fa) e lo Spezia si impose per 1-0 con gol di Prospero Morando al 60'. La vittoria rossonera più pesante è il 3-0 di due stagioni, firmato Leao (doppietta) e Theo Hernandez. Non ci sono mai state situazioni di vantaggio dello Spezia al di fuori della partita vinta nel 1922, e dei 3 secondi successivi al gol di Gyasi. Nessuna espulsione nella storia delle sfide a San Siro tra Milan e Spezia.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI -

Sono 2 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Spezia: Eugenio Porrati (26/03/1922) e Jens Petter Hauge (04/10/2020). Per 3 giocatori Milan vs Spezia è stata l'ultima presenza in rossonero: Giampiero Murer (26/03/1922), Giuseppe Norsa(17/12/1922) e Bryan Cristante (15/01/2014). Nella partita di Coppa Italia del 15/01/2014, oltre all'ultima presenza di Cristante, avvenne la prima rete rossonera di Keisuke Honda, l'ultima marcatura con la maglia del Milan di Robinho, e siccome tre giorni prima il Milan aveva perso 4-3 a Sassuolo, ed Allegri era stato esonerato, in panchina ci andò Mauro Tassotti, mentre in tribuna era già presente Clarence Seedorf, che avrebbe esordito pochi giorni dopo contro il Verona in campionato.

Solo in due occasioni ci sono state doppiette in partite tra Milan e Spezia a San Siro. La prima porta la firma di Savelli, nel 3-1 del 24 febbraio 1924, la seconda invece è di Leao, nel 3-0 del 4 ottobre 2020. Per Stefano Pioli sarà la sfida n.5 allo Spezia, la n.3 in casa. Arbitrerà Michael Fabbri: con lui ci sono nove precedenti, 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Con lo Spezia sarà la prima volta, ma in questa stagione Fabbri ha arbitrato la sfida contro l'altra squadra ligure: il 2-1 di Marassi contro la Sampdoria. In quella partita fu sventolato il rosso a Leao che gli fece saltare Milan-Napoli, fu annullato con il VAR un gol in fuorigioco firmato da De Ketelaere (che ancora è in cerca della sua prima marcatura rossonera), e fu fischiato un rigore a favore del Milan per un mani in area, per il quale è stato ancora necessario l'intervento del VAR.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)