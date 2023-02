Verso Milan-Torino: i precedenti tra le due squadre

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sarà la sfida n.209 tra Milan e Torino, la n.106 in casa, la n.79 in Serie A. L'ultima sconfitta interna in Serie A risale a ben 37 anni fa: era il 24/03/1985 e il Torino di Gigi Radice si impose per 1-0 sul Milan di Liedholm (Schachner al 61’); dopo quella sfida, per 17 volte fu vittoria rossonera e per 8 volte pareggio (sei volte delle quali 0-0). L'ultimo precedente in Campionato risale alla scorsa stagione e bastò un gol di Giroud al 14' per portare a casa l'intera posta. In ben 6 occasioni il Milan chiuse in inferiorità numerica contro il Torino, ma mai i granata riuscirono ad approfittarne vincendo la partita.