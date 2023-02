Verso Milan-Torino, idea 3-4-1-2: Diaz in vantaggio su De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Pioli starebbe pensando per aver maggiore perciolosità offensiva pur con la difesa a tre di schierare contro il Torino un 3-4-1-2, dunque con il reintegro di un trequartista dietro due attaccanti. Per questo ruolo sarebbero stati provati sia Brahim Diaz che Charles De Ketelaere con lo spagnolo in vantaggio sul collega belga.