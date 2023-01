Verso Milan-Torino, il dubbio di Pioli rimane quello sul modulo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mancano solo poche ore alla sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino che avrà il suo calcio di inizio alle ore 21. Stefano Pioli, come riporta questa mattina Tuttosport, si è riservato per queste ore la scelta definitiva dello schieramento tattico da utilizzare contro i granata. Nell'allenamento di ieri non è stato chiaro se il mister rossonero vorrà scendere con la solita formazione 4-2-3-1 oppure se vorrà affidarsi al 3-5-2. Quello che è sicuro sembra essere l'impiego di De Ketelaere come riferimento offensivo, il centrocampo formato dalla coppia Pobega-Tonali e il portiere che rimane Tatarusanu.