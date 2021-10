Verso Milan-Torino: le possibili scelte di Juric

Ecco il probabile undici del Torino per la sfida di questa sera contro il Milan, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Milinkovic in porta, poi difesa a tre formata da Djdji, Bremer e Buongiorno; a centrocampo Vojvoda, Lukic, Pobega e Aina, con Praet e Brekalo a sostegno della punta centrale, che dovrebbe essere Sanabria (il Gallo Belotti dovrebbe partire dalla panchina).