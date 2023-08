Verso Milan-Torino, rossoneri domani in campo al mattino a Milanello

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan che sabato sera alle 20.45 torna a San Siro per affrontare il Torino nella seconda giornata di Serie A. I rossoneri, che hanno accolto già da un paio di giorni in squadra il nono acquisto Marco Pellegrino, si ritorveranno al Centro Sportivo di Milanello per una seduta mattutina di allenamento.