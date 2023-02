Verso Milan-Tottenham, i precedenti tra le due squadre

Fonte: magliarossonera.it

Contro i londinesi il bilancio non è favorevole. Finora ci sono state solo 4 sfide tra Milan e Tottenham, per 2 volte è finita in parità, mentre per 2 volte hanno vinto gli inglesi. Nella stagione 1971-72, il Tottenham era l'avversario in semifinale di Coppa Uefa. A Londra finì 2-1 per gli inglesi, con gol di Benetti che portò in vantaggio il Milan al 26', ma poi la doppietta di Perryman al 33' e al 65' ribaltò l'esito della gara. Al ritorno, il Milan non riuscì ad andare oltre l'1-1. Dopo 7 minuti Mullery aveva messo nei guai il Milan, che trovò il pari al 67' con Rivera su calcio di rigore. Il Milan non trovò i gol per andare ai supplementari e fu eliminato.

Il secondo incrocio avvenne nella stagione 2010-11, stavolta in Champions League. Il Milan fu sorpreso all'andata in casa da un gol di Crouch a 10 minuti dalla fine, in una partita molto dura, che verrà anche ricordata per il battibecco aspro tra Gattuso e Joe Jordan.

Nella gara di ritorno invece, prestazione coraggiosissima ma sfortunata del Milan, con un Seedorf sugli scudi, ma il gol non è mai arrivato, e lo 0-0 finale ha condannato il Milan all'eliminazione.