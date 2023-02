Verso Milan-Tottenham: le statistiche dell'ottavo di finale di Champions

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

Milan vs Tottenham del 14.02.2023 - Statistiche prepartita

L'appuntamento più importante della stagione è alle porte, torna la Champions League, tornano le gare ad eliminazione diretta.

Finalmente il Milan non sarà spettatore in questa fase, a distanza di nove lunghissimi anni. L'ultima volta che i rossoneri avevano raggiunto gli Ottavi di Finale risale al 2013-14, quando i ragazzi di Seedorf se la dovettero vedere con l'Atletico Madrid.

All'andata il Milan fece una partita attenta, ma non riuscì ad evitare il gol nei minuti finali di Diego Costa. Al ritorno in Spagna, Kakà provò a tenere in piedi il discorso qualificazione fino all'intervallo, dopo di che l'Atletico dilagò e finì 4-1 per i colchoneros.

Dopo quell'esperienza, alcuni anni fuori dall'Europa, qualche partecipazione in Europa League, dove non si andò mai oltre gli ottavi, un anno di squalifica per ragioni di Fair Play Finanziario, e poi il ritorno in Champions con l'eliminazione ai gironi della scorsa stagione.

Il Milan arriva a quest'appuntamento con il primo segno di reazione dopo un mese che è stato molto più che negativo. Nell'anticipo di Serie A, infatti, il Milan è riuscito a battere la bestia nera stagionale, il Torino, con una zuccata di Olivier Giroud al 62'. Il primo tempo non ha mostrato segni di ripresa rispetto alle ultime uscite, ma nella seconda frazione di gioco, qualche segnale di risveglio dei senatori ha permesso ai rossoneri di rimettersi in marcia e di tornare a casa con i tre punti in tasca.

L'avversario di martedì è il Tottenham di Antonio Conte, che al momento si trova in quinta posizione in classifica con 39 punti raccolti in 23 giornate, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, l'ultima delle quali è arrivata ieri pomeriggio, un pesantissimo 1-4 in casa di un Leicester assatanato. Squadra di eccezionali individualità, in questa stagione sta un pò faticando, soprattutto difensivamente.

Ha infatti subito 35 gol, e questo la rende la 15ma difesa della Premier, però ha il terzo attacco quindi va preso davvero sul serio.

Si giocherà il 14 febbraio, sarà la 15ma volta che succede nella storia del Milan. 5 le vittorie, 8 i pareggi, e una sola sconfitta, maturata nel 1982, in casa della Juventus in Serie A, 3-2 per i bianconeri. Un solo precedente nelle coppe europee, risalente alla stagione 2000-01.

Si giocava la seconda fase a gironi della Champions League e il Milan ospitava il Paris St. Germain. Segnò per primo il Milan con Leonardo al 26', ma poi Anelka pareggiava i conti al 30' per quello che fu l'1-1 finale. L'ultimo precedente in questa data risale al 2016, quando il Milan vinse per 2-1 in casa contro il Genoa. Bacca e Honda portarono i rossoneri sul 2-0, poi un gol di Cerci al 92' provò a riaprire la gara invano. Nel 2014 un siluro da 30 metri di Mario Balotelli al minuto 86 decise la partita contro il Bologna, 1-0 il finale.

Contro i londinesi il bilancio non è favorevole. Finora ci sono state solo 4 sfide tra Milan e Tottenham, per 2 volte è finita in parità, mentre per 2 volte hanno vinto gli inglesi. Nella stagione 1971-72, il Tottenham era l'avversario in semifinale di Coppa Uefa. A Londra finì 2-1 per gli inglesi, con gol di Benetti che portò in vantaggio il Milan al 26', ma poi la doppietta di Perryman al 33' e al 65' ribaltò l'esito della gara. Al ritorno, il Milan non riuscì ad andare oltre l'1-1. Dopo 7 minuti Mullery aveva messo nei guai il Milan, che trovò il pari al 67' con Rivera su calcio di rigore. Il Milan non trovò i gol per andare ai supplementari e fu eliminato.

Il secondo incrocio avvenne nella stagione 2010-11, stavolta in Champions League. Il Milan fu sorpreso all'andata in casa da un gol di Crouch a 10 minuti dalla fine, in una partita molto dura, che verrà anche ricordata per il battibecco aspro tra Gattuso e Joe Jordan.

Nella gara di ritorno invece, prestazione coraggiosissima ma sfortunata del Milan, con un Seedorf sugli scudi, ma il gol non è mai arrivato, e lo 0-0 finale ha condannato il Milan all'eliminazione.

Più in generale contro le squadre inglesi il bilancio è in negativo, sarà la partita n.46 contro una squadra inglese, finora 12 vittorie, 13 pareggi e 20 sconfitte. In casa, sarà la 22ma volta, con 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima vittoria risale al febbraio 2012, quando il Milan si impose per 4-0 sull'Arsenal. Da quel momento 8 sconfitte e un pareggio, nel marzo 2021, a Manchester per 1-1 (gol di Kjaer nel recupero).

Arbitrerà lo svizzero Schaerer, che non ha precedenti con il Milan.