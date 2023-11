Verso Milan-Udinese, ballottaggio Jovic-Okafor per una maglia da titolare

C'è ancora qualche dubbio di formazione per mister Pioli in vista della sfida di domani sera contro l'Udinese. Jovic e Okafor, infatti, si stanno giocando una maglia da titolare per la gara di domani sera. Dovesse giocare Jovic, i rossoneri si schiereranno con un 4-4-2, già visto a gara in corso a Genova. Se invece dovesse giocare Okafor sarà 4-3-3.