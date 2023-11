Verso Milan-Udinese: nel 2020 il primo gol di Rebic in rossonero

E' la vigilia di Milan-Udinese in programma domani sera a San Siro. Ricordi, aneddoti e statistiche fanno parte del lungo pre-partita che accompagna i rossoneri verso l'importante sfida contro i ragazzi di mister Cioffi. E' particolarmente estasiante ricordare la prima doppietta in rossonero di Ante Rebic: infatti il 19 gennaio 2020 il Milan di Pioli ospita proprio l'Udinese, in una partita difficile e sempre in rimonta. Nel secondo tempo due gol, entrambi nel secondo tempo di cui il secondo praticamente a tempo scaduto, da parte dell'attaccante croato, insieme anche a un gran gol di Theo, regalarono così tre punti preziosi per il Milan.