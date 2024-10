Verso Milan-Udinese: rossoneri in cerca di un particolare record a San Siro

Dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Fonseca torna finalmente in campo questa sera alle 18.00 contro l'Udinese. Per i rossoneri, quello di quest'oggi sarà un test molto importante per archiviare le due sconfitte di fila accadute tra Leverkusen e Fiorentina. Una vittoria che darebbe una nuova scossa a un ambiente, quello milanista sempre in cerca di continui stimoli e risposte.

Così, secondo quanto riportato da Statistiche Opta, il Milan ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato senza subire gol e i rossoneri potrebbero registrare almeno tre clean sheet interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022 (cinque in quel caso).