Verso Monza-Milan, domani la conferenza di Stefano Pioli

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di sabato, alle ore 18:00, i rossoneri saranno impegnati sul campo del Monza. Mister Pioli, come di consueto, presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa di Milanello: l'appuntamento è per domani alle 14:30, i tifosi potranno seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero in diretta con il live testuale su MilanNews.it.