Verso Monza-Milan, il recupero di Ismael Bennacer è difficile

© foto di DANIELE MASCOLO

In questi minuti si è svolto l'allenamento di rifinitura del Milan che si prepara alla vicina trasferta di Monza domani pomeriggio. Pioli e il suo staff dovevano soprattutto valutare le condizioni di due giocatori: Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Se per il difensore inglese c'è qualche speranza di recupero, per l'algerino il rientro domani in Brianza sembra molto difficile. Aggiornamenti arriveranno in giornata. Lo riporta Tuttosport questa mattina.