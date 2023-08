Verso Monza-Milan: le maglie dei due club sul seggiolino di Silvio Berlusconi allo stadio

Stasera all'U-Power Stadium andrà in scena Monza-Milan, amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi, l'ex presidente delle due squadre scomparso nella nelle scorse settimane. Per l'occasione, come riporta Il Giornale, sul seggiolino in tribuna d'onore dell'impianto brianzolo solitamente occupato da Silvio Berlusconi verranno sistemate due maglie, una del Monza e una del Milan, con il numero 1, a lui intestate.