Verso Monza-Milan, le possibili scelte di Pioli: diversi ballottaggi in mezzo al campo

Domani pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18:00, il Milan sarà all'U-Power Stadium per la sfida di Serie A contro il Monza di Palladino. I rossoneri non recuperano Bennacer e perdono Calabria per un problema all'anca, mentre Tomori dovrebbe aver risolto i suoi guai fisici e dovrebbe essere della partita. Qualche ballottaggio in diverse zone del campo, con Messias favorito largo a destra nei 4 di centrocampo. In avanti probabile turno di riposo per Giroud, al suo posto Origi. Infine, altro ballottaggio in attacco tra Diaz e De Ketelaere: i dubbi verranno sciolti nella giornata di domani.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Origi, Leao. All. Pioli