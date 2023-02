Verso Monza-Milan, Saelemaekers potrebbe riposare. Calabria si gioca la maglia da titolare con il belga

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo le ottime gara contro Torino e Tottenham, Mister Pioli potrebbe far riposare Alexis Saelemaekers, che nell'ultima gara di Champions contro gli Spurs ha avuto un ospite sgradito come Ivan Perisic. Per questo motivo, l'allenatore rossonero potrebbe preferire il capitano Davide Calabria nella trasferta di sabato a Monza.