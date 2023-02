Verso Monza-Milan, sarà la quindicesima sfida assoluta: i precedenti

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Monza sarà il prossimo avversario in campionato del Milan. Per i rossoneri, quella contro i brianzoli sarà la quindicesima sfida assoluta. Il bilancio sorride alla formazione milanista, che ha già ottenuto tredici vittorie perdendo in una sola occasione. L'ultimo successo del Milan risale all'ottobre scorso, nella sfida valida per l'undicesima giornata terminata sul punteggio finale di 4-1. L'unico ko dei rossoneri invece è datato settembre 1964, quando in Coppa Italia i brianzoli vinsero per 2-1.