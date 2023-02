Verso Monza-Milan, sono ben cinque i rossoneri diffidati

MilanNews.it

Sabato, alle 18:00, il Milan sarà all'U-Power Stadium per affrontare il Monza di Raffaele Palladino: sarà una partita assolutamente da non sottovalutare, con i brianzoli che non hanno mai perso nel 2023.

Tra le fila dei rossoneri ci sono ben cinque giocatori diffidati, che alla prossima ammonizione dovranno poi scontare un turno di squalifica. Si tratta di Davide Calabria, Simon Kjaer, Rafael Leao, Ante Rebic ed Olivier Giroud.