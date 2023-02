Verso Monza-Milan, tutte le statistiche alla vigilia della sfida

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Di seguito le statistiche di Monza-Milan, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A in programma domani alle 18.00 all'U-Power Stadium

STATISTICHE SULLE PARTITE

Prova a rialzare la testa il Milan, che dopo il mese di gennaio molto negativo è riuscito ad infilare due vittorie di misura, in Serie A contro il Torino, e in Champions League, contro il Tottenham di Antonio Conte. In attesa del ritorno che si disputerà a Londra l'8 marzo prossimo, ci si rituffa in campionato, e per la 23ma giornata il Milan farà visita al Monza di Palladino, nono in classifica, e in linea con l'obiettivo iniziale di Galliani, che auspicava la parte sinistra della classifica, con un pensierino all'Europa.

Si giocherà il 18 febbraio, giornata in cui il Milan è ancora imbattuto dopo 18 precedenti, con 10 vittorie e 8 pareggi. L'ultimo precedente risale al 2021, un pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa di Belgrado in Europa League, per il Milan autorete di Pankov e gol su rigore di Theo Hernandez. In Serie A, nel 2018 il Milan vinse per 1-0 in casa contro la Sampdoria, con gol di Bonaventura dopo 13 minuti. Nel 2009, sempre in Coppa Uefa, il Milan aveva pareggiato in casa del Werder Brema per 1-1, gol di Inzaghi per i rossoneri e di Diego per i tedeschi.

Contro il Monza sarà la sfida n.15 nella storia del Milan. Finora 13 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza. L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David. In quattro occasioni il Milan ha espugnato lo stadio di Monza con tre gol di scarto. In tre occasioni fu 4-1 e nell'altra fu 3-0. L'ultima partita in trasferta risale al 1987, quando il Milan vinse per 2-0 con doppietta di Marco Van Basten, nel primo turno di Coppa Italia, tuttavia si giocò... a San Siro, su richiesta del Monza stesso.

Nel 1983 invece, stavolta a Monza, finì con un 4-1 firmato Jordan (doppietta), Pasinato e Serena, con gol di Pradella per il Monza. Sarà una prima assoluta in Serie A nello stadio che oggi si chiama U-Power. Il Monza è stato in vantaggio contro il Milan solo nella partita vinta per 2-1 ai supplementari, quindi per 21 minuti nella sua storia. Nelle partite in trasferta col Monza, il Milan ha segnato 21 gol in 8 occasioni, 6 le reti dei brianzoli.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 9 i giocatori che hanno esordito in un Monza vs Milan: Bellolio (24/10/1920), Bacci (22/06/1958), Eugenio Petrini, Salvi (06/09/1964), Carlo Petrini (14/09/1968), Bigon, Sabadini e Sogliano (29/08/1971), Mussi (30/08/1987). Sono 2 i giocatori ad avere giocato in casa del Monza per l'ultima presenza: Andreoli (24/10/1920), Eugenio Petrini (06/09/1964). Tre giocatori hanno segnato la loro prima marcatura in un Monza vs Milan: Bacci (22/06/1958), Battistini (18/01/1981), Pasinato (17/10/1982).

Sempre tre giocatori hanno segnato il loro ultimo gol contro il Monza in trasferta: Bredesen (22/06/1958), David (06/09/1964), Schnellinger (14/09/1968). Soltanto 3 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa contro ii Monza: furono Varese, Jordan e Van Basten. Per Pioli sarà la prima sfida contro il Monza in trasferta. Nella gara di andata finì 4-1, con doppietta di Diaz e gol di Origi e Leao. Per il Monza Filippo Ranocchia.

Arbitra Rapuano di Rimini: sarà la 3a volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Monza. In questa stagione Rapuano ha arbitrato il Milan nel pareggio a reti bianche a Cremona, e ha diretto la sfida di Coppa Italia persa per 1-0 contro il Torino ai supplementari.