Verso Napoli-Milan, con Loftus out Conceiçao sceglie Fofana

Aggiornamenti molto negativi dal ritiro del Milan a Napoli dove questa sera i rossoneri sfideranno la squadra di Antonio Conte alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Come emerso negli ultimi minuti, infatti, Ruben Loftus-Cheek non sarà della partita: nella notte il centrocampista inglese ha accusato dei forti addominali che hanno costretto lo staff medico a portare il numero 8 in ospedale dove è stata diagnosticata un'appendicite acuta. Il ragazzo si opererà in giornata e non sarà chiaramente a disposizione della squadra (LEGGI QUI la news completa).

Per sostituire Loftus-Cheek, che era tornato in campo contro il Como dopo un lungo periodo di assenza e che Sergio Conceicao aveva intenzione di far partire dall'inizio questa sera nella posizione di trequartista, il tecnico rossonero opterà per Youssouf Fofana: l'ex Monaco formerà la coppia di centrocampo con il connazionale Warren Bondo mentre Tijjani Reijnders si sposterà qualche metro più avanti e agirà come trequartista. Nessun dietrofront invece su Leao che dovrebbe, come anticipato, partire dalla panchina.