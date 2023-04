Verso Napoli-Milan, il bilancio di Stefano Pioli contro i partenopei

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che questa sera sarà ospite dei partonepi al Maradona nell'incontro valido per la ventottesima giornata. Stefano Pioli ritroverà gli azzurri per la trentreesima volta in carriera. In rossonero, il tecnico originario di Parma ha incrociato otto volte il Napoli, ottenendo due vittorie, due pareggi e perdendo in tre occasioni.