Verso Napoli-Milan, Loftus-Cheek rimane in dubbio per la gara del Maradona

Continuano le cattive notizie lato infermeria per il Milan. Domenica i rossoneri voleranno a Napoli dove incroceranno i Campioni d'Italia: lo faranno nel momento più difficile della giovane stagione. Tra gli infortunati rimane in dubbio Loftus-Cheek: il centrocampista inglese si è fatto male contro la Lazio ormami un mese fa e nonostante sembrasse un problema risolvibile in poco tempo ancora non è tornato a disposizione e potrebbe non farlo neanche questo weekend. Secondo la Gazzetta dello Sport le sue condizioni sono monitorate di giorno in giorno.