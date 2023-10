Verso Napoli-Milan: nell'anno dello scudetto decise un gol di Giroud

Dolce ricordo riguardante l'imminente partita di questa sera al "Maradona". Nell'anno del 19^esimo scudetto i rossoneri vinsero 1-0 a Napoli grazie alla reti proprio di Olivier Giroud: il francese è attualmente a secco di reti da oltre un mese, che sia proprio questa sera l'occasione giusta per sbloccarsi? In uno stadio che storicamente porta bene all'ex attaccante di Arsenal e Chelsea (nelle ultime due volte al Maradona, due gol per Giroud).