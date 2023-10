Verso Napoli-Milan: questa la top 11 speciale di Serginho

vedi letture

Ai microfoni di Dazn, l'interessante scelta degli 11 tra Napoli e Milan da parte di Serginho: "In porta prendo Maignan, difesa a quattro con Di Lorenzo, Tomori, Thiaw e Theo. A centrocampo preferisco Reijnders con Lobotka e Loftus-Cheek. Il tridente offensivo migliore secondo me sarebbe Politano, Leao e Giroud: scelgo il francese solo per la parata favolosa a Genova".