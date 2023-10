Verso Napoli-Milan: sempre il solito attacco ma con un Romero in più

vedi letture

Vigilia di campionato, quindi Napoli-Milan, match fondamentale per i rossoneri per ritrovare il sorriso dopo le due sconfitte consecutive. A meno di clamorosi cambiamenti Pioli dovrebbe scegliere ancora il tridente d'attacco Leao, Giroud e Pulisic, con Okafor probabilmente convocato per la partita.

Un'arma in più nel Milan potrebbe essere Luka Romero, sin qui solo due presenze in stagione. l'argentino non ha ancora trovato minutaggio e spazio in questa squadra, ma in un momento così ogni alternativa può rivelarsi la scelta giusta: Pioli, rispetto alla sfida di Champions League, potrà quindi contare anche sull'apporto dell'ex Lazio.