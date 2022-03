Verso Napoli-Milan: spicca il duello Osimhen-Tomori

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ci saranno tante sfide nella sfida in questo Napoli-Milan che si preannuncia scoppiettante. In difesa, ad esempio, come sottolinea il Corriere dello Sport, spicca il duello tra Osimhen e Tomori. Il bomber nigeriano sarà l’osservato speciale per la difesa milanista: ad aiutare Tomori, considerata l’assenza (quasi certa) di Romagnoli, ci sarà il giovane Kalulu, che ha ben impressionato nell’ultimo derby di Coppa Italia. Il francese si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e dello spogliatoio.