Verso Napoli-Milan, Tuttosport: "Bakayoko, un libro ricco di capitoli"

In vista di Napoli-Milan di domenica sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Bakayoko, un libro ricco di capitoli". Il Milan lo ha preso, poi non lo ha riscattato e questa estate lo ha corteggiato a lungo, senza però chiudere il suo ritorno in rossonero. Il francese, che ha giocato una stagione in maglia rossonera, ha lasciato tanti bei ricordi, ma anche una serie di atteggiamenti piuttosto discutibili.