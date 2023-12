Verso Newcastle-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Stasera alle 21 è in programma Newcastle-Milan, gara valida per l'ultima giornata del Girone F di Champions League. Le due squadre sono ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi, ma il loro destino è anche nelle mani del Borussia Dortmund, già certo del passaggio del turno contro il PSG. Sia Howe che Pioli avranno molti assenti: in casa rossonera, continua l'emergenza in difesa e così Theo Hernandez dovrà giocare ancora da centrale. In attacco, il tecnico rossonero può invece sorridere per il ritorno di Rafael Leao.

Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Newcastle e Milan:

NEWCASTLE: (4-3-3) Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.