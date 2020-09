Verso Olanda-Italia, Mancini scioglie i dubbi: "Gioca Donnarumma"

Il ct Roberto Mancini, ha parlato alla vigilia di Olanda-Italia, gara valida per la seconda giornata della Nations League. Il tecnico italiano ha parlato della volontà di effettuare un po' di turnover, ma non vi è alcun dubbio su chi difenderà la porta azzurra: "Ci sarà Gigio Donnarumma". Proprio alla Johan Cruijff Arena (ex Amsterdam Arena), nello stadio dove tre anni fa esordì con la maglia della Nazionale maggiore con una prestazione super.