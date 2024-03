Verso Praga, Tomori verso la conferma da titolare: accanto dubbio Kjaer o Gabbia

Visti gli ultimi avvenimenti extra-campo non sembra, ma domani gioca il Milan. E lo farà in trasferta, a Praga contro lo Slavia, in una partita molto importante per la stagione rossonera. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale di Europa League, competizione in cui la squadra di Stefano Pioli crede di poter arrivare fino in fondo e togliersi diverse soddisfazioni. L'andata, sei giorni fa a Milano, è terminata con il risultato di 4-2 in favore del Milan che dunque, domani pomeriggio alle 18.45, dovrà gestire un doppio vantaggio in un ambiente che si preannuncia ostile e complicato.

Pioli non ha dubbi e schiererà la sua formazione migliore. Questo vuol dire che al centro della difesa, dopo la titolarità contro l'Empoli, sarà confermato Fikayo Tomori. L'inglese è tornato bene in campo ed è uno dei pilastri del Milan. Al suo fianco il dubbio è tra Gabbia, che sta giocando molto bene da gennaio in avanti, e Simon Kjaer. Tuttosport nel ballottaggio di questa mattina dà avanti il difensore italiano. Novità in più, anche sullo stato di salute di Gabbia (a riposo con l'Empoli anche per una botta alla caviglia) e Thiaw, si avranno dalla rifinitura e conferenza di oggi.