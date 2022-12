MilanNews.it

Nel tardo pomeriggio il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo al Philips Stadion di Eindhoven per affrontare i padroni di casa del PSV (fischio d'inizio alle ore 18:15, ndr). I biancorossi, nella storia, hanno affrontato otto volte il Diavolo in ambito europeo, ottenendo quattro sconfitte, due pareggi e due vittorie.