Verso PSV-Milan, domani la terza amichevole tra le due squadre

Domani alle 18.15 il Milan sarà ad Eindhoven per sfidare il Psv in quella che sarà l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Le due squadre, che si sono affrontate diverse volte in gare ufficiali in Europa, giocheranno tra di loro la terza amichevole della loro storia. La prima, giocata nell'agosto dell'88, vide i rossoneri vincere in Olanda per 0-2 grazie ai gol di Van Basten e Massaro. La seconda, nell'agosto del 2007, finì 0-0 e poi venne vinta ai rigori dal Milan.