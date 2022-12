Verso Psv-Milan, si aspettano segnali da De Ketelaere e Rebic

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina del Corriere dello Sport ha titolato così in vista dell'amichevole che oggi alle 18.15 il Milan giocherà in Olanda contro il Psv: "Per Rebic e De Ketelaere ultimo test ad Eindhoven". Ovviamente la partita è l'ultima amichevole per tutta la squadra ma il quotidiano ha voluto porre l'accento su due giocatori che dovranno convincere Pioli e dare segnali. In particolare il croato e il belga non dovranno far sentire il peso della mancanza di una punta, con Giroud che tornerà oggi dalle sue vacanze. Importante perchè lo stesso schema si verificherà verosimilmente a Salerno.