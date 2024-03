Verso Roma-Milan di Europa League: i tifosi protestano per il caro biglietti

Resta ancora relativamente lontano l'importante impegno di Europa League tra Milan e Roma, con entrambe le squadre italiane in campo prima a San Siro l'11 aprile, mentre il ritorno a Roma sarà il 18. E' inoltre iniziata la vendita per gli abbonati, come abbiamo anche riportato sul nostro sito questa mattina (CLICCA QUI).

Restano però polemiche e discussioni tra i tifosi giallorossi: infatti, come riportato anche dal quotidiano Repubblica, tra i commenti è spuntato anche quello di Enzo Foschi, segretario del Partito Democratico romano, che non ha usato mezzi termini e ha scelto la parola "Vergogna" per contestare la politica sui biglietti. Nello specifico, si contestano i 51 euro per un posto in Curva Sud, ma la cifra può raggiungere i 64 per i distinti. In tribuna invece si vai dai 122 fino agli oltre 200 euro per un posto in tribuna Monte Mario centrale. Un rincaro del 100% rispetto ai quarti di finale di Europa League della passata stagione.