Verso Roma-Milan, i rossoneri raggiungeranno la capitale nel pomeriggio

Giorno di vigilia in casa Milan. I rossoneri entreranno ufficialmente in clima partita con la conferenza stampa di Stefano Pioli in programma oggi alle ore 14. Subito dopo la squadra si metterà in viaggio per raggiungere nel pomeriggio la capitale dove domani sera, all'Olimpico, i rossoneri sfideranno la Roma in una partita fondamentale in chiave qualificazione Champions League.