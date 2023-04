Verso Roma-Milan, Mourinho: "Smalling? Giocatorre importantissimo per noi, senza di lui è dura"

MilanNews.it

Le parole ai microfoni di DAZN di José Mourinho, tecnico della Roma: "Dura senza Smalling perché è un giocatore importantissimo per noi, oltre a essere bravo tatticamente ha una capacità di comunicazione e leadership dietro. Sappiamo i problemi incontrati quando non ha giocato, adesso che lo abbiamo perso per tante partite, non so precisamente per quante, dobbiamo fare con questi quattro: i tre che giocano stasera più Kumbulla. Conoscono le nostre dinamiche di squadra, però ovviamente sono giocatori diversi".