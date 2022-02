Verso Salernitana-Milan, a Fabbri la direzione del match: i suoi precedenti con i rossoneri

Sarà Micheal Fabbri l'arbitro di Salernitana-Milan, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma sabato sera. Per il fischietto di Faenza sarà l'ottava gara assoluta con i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno conquistato quattro vittorie ed un pareggio perdendo in due occasioni. L'ultima gara arbitrata al Milan risale al febbraio 2020, quando la squadra di Pioli si impose di misura sul Torino a San Siro grazie al gol di Rebic.