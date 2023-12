Verso Salernitana-Milan, Giroud per sfatare un altro tabù: non ha mai segnato a Salerno

Ci si avvicina sempre di più alla sfida contro la Salernitana, in programma domani alle 20:45 all'Arechi di Salerno. I granata di Pippo Inzaghi sono reduci da una brutta sconfitta a Bergamo per 4-1 maturata soprattutto nel corso del secondo tempo, con la Salernitana che era andata a riposo in vantaggio per il colpo di testa di Pirola. Non sarà facile affrontare una squadra con nulla da perdere e dal disperato bisogno di ottenere punti salvezza, ma il Milan non può e non deve fare sconti a nessuno specialmente in questo delicato momento della stagione.

Focus dedicato a Olivier Giroud: per il francese l'ultima rete risale alla sfortunata trasferta di Bergamo del 9 dicembre, ma c'è una cuorioso dettaglio in vista di domani. Infatti Giroud ha affrontato la Salernitana all'Arechi per ben due volte da quando veste la maglia rossonera: Salernitana-Milan 2-2 del 2021-22 e Salernitana-Milan 1-2 dell'anno scorso, senza però mai trovare la rete. Il gol contro i granata era arrivato però a San Siro e con in porta Ochoa, assente domani sera, era Milan-Salernitana del 13 marzo 2023 (1-1). Dopo Bergamo, quello di Salerno sarà un altro tabù da sfatare per il bomber rossonero