Verso Salernitana-Milan: i numeri dei rossoneri in trasferta

vedi letture

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma domani sera a Salerno contro i ragazzi di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una sconfitta per 4-1 sul campo dell'Atalanta, giocando però un buon calcio e riuscendo anche a condurre il vantaggio a fine del primo tempo. I rossoneri, che saranno orfani di Musah, Pobega e Okafor vogliono concludere il 2023 con una vittoria dopo la bella prestazione fatta a San Siro contro il Monza. Speciale focus dedicato al Milan in Serie A lontano da San Siro: i ragazzi di Pioli infatti hanno conquistato solo 4 vittorie in trasferta, con l'ultima avvenuta a ottobre in occasione di Genoa-Milan 0-1 con rete di Pulisic e Giroud portiere nei minuti finali.

In trasferta, il Milan in campionato ha affrontato finora Bologna, Roma, Cagliari, Genoa, Napoli, Lecce, Atalanta e il derby in "casa" Dell'Inter, per un totale di 15 gol segnati che hanno evidenziato dunque 4 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. Quella contro la Salernitana potrebbe rivelarsi la giusta occasione per il Milan di tornare alla vittoria in trasferta, dopo l'ultima sconfitta in casa dell'Atalanta il 9 dicembre.