Verso Salernitana-Milan, le probabili scelte di Pioli ad oggi

© foto di www.imagephotoagency.it

Antivigilia di Salernitana-Milan, prima gara del 2023 e sfida che segnerà la ripresa del campionato di Serie A dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale in Qatar.

A causa dei numerosi infortuni, con Origi, Rebic e Ibrahimovic out, le scelte per l'attacco sono davvero risicate: Pioli farà affidamento ancora una volta su Olivier Giroud, tornato il 30 dicembre a Milanello e già chiamato ad essere decisivo. In panchina il giovane Lazetic, pronto a subentrare in caso di necessità. In porta torna Ciprian Tatarusanu, dopo la dimenticabile prova offerta da Mirante in Olanda contro il PSV, mentre la linea difensiva dovrebbe essere quella titolarissima, composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. A centrocampo i soliti Tonali e Bennacer, mentre sulla trequarti Saelemaekers e Leao giocheranno ai lati di Brahim Diaz, con De Ketelaere che dovrebbe partire quindi dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.