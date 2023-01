Verso Salernitana-Milan, le statistiche complete sul match dell'Arechi

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

STATISTICHE SULLE PARTITE

Torna il Campionato, dopo il mese e mezzo di sosta causa Mondiali in Qatar, vinti dall'Argentina di Leo Messi. I rossoneri impegnati nella competizione hano avuto fortune alterne, alcuni si sono defilati subito (Kjaer e De Ketelaere fuori ai gironi con Danimarca e Belgio), alcuni hanno salutato agli ottavi di finale (Dest con gli USA e Ballo-Touré con il Senegal), Leao è arrivato ai quarti con il suo Portogallo, mentre Giroud e Theo Hernandez hanno accarezzato il sogno fino alla fine, perdendo la finale ai rigori con la loro Francia. Sette le marcature rossonere: Olivier ha segnato 4 gol, Rafa ne ha segnati 2 e Theo è riuscito a segnare una volta. Dest invece ha confezionato un assist.

Ma finalmente, con l'anno nuovo torna in campo il Milan in partite ufficiali. Il periodo di ritiro e amichevoli è stato lungo e avaro di soddisfazioni: il 3-2 con il Lumezzane l'8 dicembre è arrivato solo nei minuti finali con i primavera in campo, poi le tre sconfitte contro Arsenal (1-2, gol di Tomori per il Milan), e contro il Liverpool (1-4, gol di Saelemakers) nel torneo di Dubai, e la figuraccia del 30 dicembre scorso in casa del PSV Eindhoven (0-3) hanno lasciato più di qualche dubbio generale, che è ora di fugare nelle partite vere. L'infermeria si è riempita di nuovo, tra chi doveva essere pronto "anche per i mondiali" secondo lo staff francese, e invece non ce la fa nemmeno per Gennaio (Maignan), chi è sulla via del recupero (Ibra e Florenzi), chi si è fatto male nelle amichevoli (Origi alle prese con i soliti malanni fisici che non gli fanno giocare due partite in fila, Ballo-Touré operato alla spalla, fuori almeno 4 settimane, e Rebic per problemi all'adduttore sinistro).

Insomma, si riparte con gli uomini contati. Ha recuperato Davide Calabria, che si è rivisto proprio il 30 in campo. Adli nelle sue uscite ha deluso, De Ketelaere dopo il mondiale vissuto in panchina deve riscattarsi ma contro il PSV non è pervenuto. La situazione portieri è molto delicata, dietro Maignan c'era il vuoto e c'è ancora, con Tatarusanu che continua a non dare garanzie, e Mirante che in attesa del primo gettone ufficiale, quando chiamato in causa non ha brillato. Sta a Pioli trovare una soluzione alla svelta, perché ora si deve cominciare a fare sul serio.

Si riparte dalla seconda posizione a quota 33, con la rincorsa al Napoli, lontano 8 punti e finora praticamente perfetto. Dietro c'è la Juventus, terza a sorpresa a quota 31, e poi le due coppie Lazio-Inter a 30 e Atalanta-Roma a 27. Il Milan è impegnato a Salerno, la Juventus sarà ospite della Cremonese, mentre il Napoli farà visita all'Inter a San Siro nel big match di giornata. Si giocherà il 4 gennaio, sarà la 13ma volta nella storia rossonera. Finora 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 1997-98, quando il Milan si impose per 2-1 in casa del Napoli con gol di Leonardo e Ganz, e Bellucci per i partenopei. L'ultima sconfitta risale invece alla stagione 1969-70, quando il Milan cadde di misura a Vicenza (1-0, gol di Facchin). Nel 1987 il Milan vinse 1-0 in casa del Como, con gol siglato da Paolo Maldini.

Nel 1981, quando il Milan militava in Serie B, i rossoneri espugnarono l'Olimpico vincendo 2-0 contro la Lazio, con doppietta di Roberto Antonelli. Roboante l'8-1 con cui il Milan distrusse il Bari il 04/01/1948, giorno in cui Puricelli segnò addirittura quattro gol.L'avversario del Milan è la Salernitana di Nicola, che la scorsa stagione subentrava proprio appena prima della sfida ai rossoneri. Sarà la partita n.7 contro la Salernitana, la n.4 in trasferta. Finora una vittoria, un pareggio e una sconfitta a Salerno: i granata vinsero nel giugno 1948 con il risultato di 4-3 (per il Milan doppietta di Carapellese e gol di Santagostino), mentre i rossoneri si imposero nel precedente più recente, nel settembre 1998, per 2-1, con reti di Bierhoff e Leonardo; per la Salernitana segnò Breda. L'ultimo precedente, relativo allo scorso 19 febbraio, vide i rossoneri impattare per 2-2: Messias portò il Milan avanti, poi la rimonta granata con Bonazzoli e Djuric. Al 77' la zampata risolutrice di Rebic per il 2-2 finale.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Non ci sono esordi o ultime presenze di giocatori rossoneri in un Salernitana vs Milan. Solo un giocatore ha trovato la sua prima rete in un Salernitana vs Milan: Aurelio Santagostino (06/06/1948). Solo Riccardo Carapellese fu in grado di realizzare una doppietta in un Salernitana vs Milan, nel 1948.Per Pioli sarà la sfida n.3 alla Salernitana, la seconda in trasferta. Unici precedenti il 2-0 di San Siro e il 2-2 dell'Arechi della scorsa stagione. Dirigerà l'arbitro Fourneau di Ravenna. Sarà la terza volta che arbitrerà il Milan, finora due pareggi (2-2 in casa contro il Parma nel 2020-21 e 1-1 in casa dell'Udinese nel 2021-22). E' la prima volta che Fourneau arbitra il Milan in questa stagione.

