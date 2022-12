Verso Salernitana-Milan, superata quota 25mila spettatori all'Arechi

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato dai colleghi di TuttoSalernitana.com, a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita tra Salernitana e Milan in programma il prossimo 4 gennaio. Nella pomeriggio di ieri è stata toccata quota 17000 biglietti venduti, sommando la quota abbonati si arriva a 25100. Ricordiamo che i 2000 ticket per il settore ospiti sono stati messi a disposizione poche ore fa, sold out anche nell'anello inferiore della Nord. Possibile eguagliare il record dei 30000 stabilito in Salernitana-Udinese. A breve potrebbe essere emesso un comunicato ufficiale circa i settori ancora disponibili, a quanto pare c'è qualcosa soltanto in tribuna azzurra. Incasso record e almeno 5000 milanisti all'Arechi, in curva Sud prevista una bella scenografia.