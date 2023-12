Verso Salerno: alle 17 il Milan parte da Malpensa per Napoli, poi in pullman

vedi letture

In vista del prossimo match di campionato in casa della Salernitana, il Milan partirà dall'aeroporto di Malpensa oggi pomeriggio: il volo con a bordo il gruppo rossonero decollerà alle 17 e arriverà a Napoli intorno alle 18.20, poi il trasferimento in pullman a Salerno. Il rientro a Milano del Diavolo avverrà, con l'arrivo a Malpensa previsto alle 1.30 di notte.

Il Milan terzo in classifica affronterà venerdì alle 20.45 la Salernitana che è ultima e che è allenata da un grande ex rossonero, vale a dire Filippo Inzaghi che con la maglia rossonera ha segnato 126 gol in 300 partite e ha vinto due Champions League (2003, 2007), una Coppa Italia (2003), due Supercoppe Europee (2003, 2007), due Scudetti (2003-04, 2010-11) e un Mondiale per Club (2007).