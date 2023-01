Verso Salerno: nel pomeriggio la partenza del Milan in aereo per la Campania

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Dopo la rifinitura mattutina e la conferenza stampa di Pioli nel primo pomeriggio, il Milan lascerà Milanello per dirigersi all'aeroporto di Malpensa: da qui i rossoneri voleranno alla volta di Napoli Capodichino prima di trasferirsi in pullman in un hotel di Salerno in zona stadio "Arechi", dove passeranno la notte di vigilia del match di domani alle 12:30 contro la Salernitana.