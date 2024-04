Verso Sassuolo-Milan, occhio ai cartellini: in 3 rischiano di saltare il derby

vedi letture

Quella inziata si prospetta essere una delle settimane più importanti della stagione del Milan, soprattutto perché giovedì è in programma allo stadio San Siro di Milano l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Nonostante questo impegno cruciale, l'attenzione della formazione rossonera in campionato non deve abbassarsi, anche perché non solo c'è un piazzamento Champions da confermare ma anche un secondo posto da blindare.

Dopo la partita contro il Lecce, dunque, il Milan sarà ospite domenica allre ore 15.00 del Sassuolo di Ballardini al Mapei Stadium, trasferta da sempre ostica per il Diavolo, ed i precedenti lo confermano. La partita contro i neroverdi rischia però di essere condizionata non solo dal ritorno di Europa League contro la Roma ma anche dal derby contro l'Inter in programma il lunedì seguente, che rischia di vedere Stefano Pioli dover fare a meno addirittura di tre giocatori.

Il Milan a Reggio Emilia dovrà infatti stare particolarmente attento ai cartellini, soprattutto a quelli gialli, considerato il fatto che Tomori, Musah e Thiaw rischiano di saltare il prossimo turno di Serie A perché diffidati.